CHIVASSO. Un’interessante iniziativa per famiglie e lavoratori

La sensibilità verso il risparmio non è mai stata così di rilievo come in questo momento. Tanta crisi, pochi soldi e la necessità di arrivare a fine mese, di mantenersi e di mantenere la propria famiglia. Chiacchierando con Franca Bergoglio, uno dei membri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti