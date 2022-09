CHIVASSO. Un’altra falla nella rete idrica e città all’asciutto per un’ora. Verso mezzanotte la conduttrice principale dell’acquedotto si è rotta in Viale Vittorio Veneto. L’acqua è mancata per circa un’ora in gran parte della città.

I tecnici Smat si sono subito messi al lavoro per riparare il guasto.

È stata chiusa al transito veicolare la corsia sud di viale Veneto a Chivasso. La disposizione si è resa necessaria per consentire agli operai della Società Metropolitana Acque Torino di ripristinare la condotta principale dell’acquedotto, dopo la rottura alla rete che si è verificata nelle scorse ore.

Intanto la Smat comunica di aver riattivato l’erogazione idrica nelle utenze interessate dal disservizio.

