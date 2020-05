Una vita dedicata al calcio: “La Chivasso” piange Cesare Tricerri

La comunità chivassese e il calcio canavesano piangono Cesare Tricerri. Se ne è andato sabato sera a 74 anni per un malore. Era un uomo di poche parole e tanti fatti, conosciuto da tutti a Chivasso non solo nell’ambiente calcistico. E’ stato dirigente nell’Urs La Chivasso e negli ultimi anni aveva sposato la causa del GSD Volpiano, società per la quale si occupava della gestione della segreteria e per tre volte alla settimana del trasporto dei ragazzi per portarli agli allenamenti. Nonostante l’impegno con il Volpiano, Tricerri era rimasto legatissimo al La Chivasso, in particolare alla squadra che aveva vinto il campionato di Prima Categoria negli anni ‘90 della quale era dirigente. Lo si vedeva sempre sulle tribune dell’Ettore Pastore a fare il tifo per i colori biancorossi. Un impegno e una dedizione alla causa riconosciuti dai tanti messaggi di affetto e vicinanza ricevuti in questi giorni difficili da suo figlio Davide, anche lui molto attivo e conosciuto nel calcio nostrano. “Tutte queste dimostrazioni di affetto nei confronti di mio papà mi fanno ancor più capire che persona straordinaria fosse e soprattutto di quanta gente gli volesse bene. Era un po’ introverso e brontolone, parlava poco, ma diceva sempre quello che pensava. Avendo una vita sociale non indifferente viveva come un leone in gabbia questa situazione dovuta all’emergenza del coronavirus. Non vedeva l’ora di poter tornare alla sua grande passione”.

Da ragazzo Cesare Tricerri aveva militato nelle giovanili della Pro Vercelli e poi nell’allora Quarta Categoria con la casacca del Trino. Trasferitosi a Chivasso nel 1969 aveva deciso di dedicarsi alla famiglia, continuando però a prendere parte ai vari tornei con gli amici di Trino. Fabrizio Girardi, Vanni Nembri, Massimo Cornaglia e tanti altri protagonisti della storica cavalcata biancorossa in Prima Categoria hanno fatto sentire la loro vicinanza a Davide e alla sua famiglia. Gianni Capra, tifosissimo biancorosso e grande amico di Cesare ancora non ci crede. “Sono sconvolto e addolorato. Io e Cesare ci conoscevamo dagli anni 80 ed eravamo sempre assieme con le nostre famiglie, andando a cena e a ballare allo Smeraldo. Eravamo molto legati. In quegli anni andavamo in giro assieme a Piero Graziano e ci chiamavano il “trio con i baffi”. Ci siamo incrociati solo pochi giorni fa e abbiamo fatto due chiacchiere al volo. L’ho preso in giro perché aveva la barba lunga e lui mi ha risposto sorridendo dicendo che se la stava facendo crescere per protesta. Era una persona tranquilla e posata: non è mai uscito una volta fuori dalle righe. Ci univa anche la passione per il calcio e per La Chivasso. Negli ultimi anni guardavamo le partite in tribuna assieme ai suoi nipoti. Il sabato e la domenica all’Ettore Pastore non saranno più li stessi senza di lui”.

