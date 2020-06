CHIVASSO. Una storia di solitudine dietro la donna trovata morta in casa

Si chiamava Gladis Mabel Tonetti la donna trovata morta questa mattina nel suo alloggio di via Bradac 63 a Chivasso. Era nata 90 anni fa a Rancul a La Plata in Argentina.

Accertata la morte per cause naturali, ora toccherà alla polizia municipale rintracciare i parenti. E per farlo verrà attivato anche il Consolato Argentino a Milano

