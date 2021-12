CHIVASSO. Una settimana nerissima per il sindaco Castello. Cambursano commenta i fatti degli ultimi giorni.

Renato Cambursano, finalmente Chivasso è stata scelta quale sede di due interventi strutturali nella sanità pubblica: quale opinione si è fatto in proposito?

Che la Direzione Generale dell’ASL TO4 e l’Assessore Regionale alla Sanità abbiano individuato Chivasso quale sede di questi interventi che avvicineranno maggiormente i cittadini ai servizi sanitari è sicuramente una buona notizia: a loro va il merito di questa attenzione verso la nostra città, parte essenziale nella rete territoriale dell’intera Azienda Sanitaria Locale.

Sul fronte Comunale, ci sono invece luci e ombre…

Una possibile luce: la futura realizzazione da parte di un gruppo francese del Polo Logistico. Il Consiglio Comunale di Chivasso, martedì 30 novembre, all’unanimità ha approvato la proposta di deliberazione di “Variante/non variante” del PRGC, finalizzata a consentire l’adozione di un nuovo PEC nella ex Lancia ancora libera.

Le Opere di Urbanizzazione, la società proponente intende realizzarle direttamente a scomputo degli ONERI DI URBANIZZAZIONE. Ottima idea, ma come ha ben messo in evidenza la Consigliera Claudia Buo nel suo intervento, “che GARANZIE abbiamo che vengano realizzate per davvero?

Non l’assessore ma il Dirigente del settore competente ha “assicurato che la garanzia verrà richiesta all’atto della firma della Convenzione”: bravo ingegnere, meno male che c’è lei…. e che essa dovrà coprire l’intero importo previsto, cioè ben 2.422.697 euro, così come quantificato nel 5° aggiornamento del PROGRAMMA TRIENNALE DI OO.PP.

Dalla lettura di questo documento salta subito all’occhio che esse sono spostate al 2023! Per la realizzazione di queste Opere di Urbanizzazione, la delibera prevede l’esproprio delle aree interessate.

Anche qui sorge spontanea un’altra domanda: perché si è dovuto ricorrere a questo strumento e non già invece all’ACCORDO tra le parti: la società proponente ed il Consorzio Pichi e ancora tra la stessa società ed i titolari del PEC detto “MARIVA” previsto sul lato ovest della S.S.26? Deve essere il Comune a togliere le castagne dal fuoco per le contese tra privati?

Entriamo nel merito. Tra queste opere è previsto il nuovo collegamento stradale dall’Uscita Chivasso- Centro dell’Autostrada TO-MI verso sud con la costruzione di una Rotonda di ingresso/uscita dal Consorzio PICHI e verso Nord con una pista ciclabile di collegamento con la strada verso BORGHETTO.

Eccoci alla terza domanda: si vuole realizzare questo collegamento con una strada che “MUORE” PROPRIO ALL’INGRESSO DELLA FRAZIONE- Borghetto? Ma lo sanno gli attuali assessori ed il sindaco, che nonostante le molteplici richieste di prolungamento di detta strada sino alla rotonda tra Borghetto-Torre e Betlemme, l’opera è ancora INCOMPIUTA? Certo che lo sanno, infatti sono tantissime le lettere inviate dai frazionisti all’amministrazione comunale per sollecitarne l’esecuzione unitamente allo SCOLMATORE della Roggia Campagna, in assenza del quale, spesso e volentieri, purtroppo, la frazione va “a mollo” e sanno anche che la TAV aveva già indennizzato i proprietari dei terreni alla luce di un ipotizzato esproprio mai concretizzatosi, come sanno che il Comune aveva già incamerato fior di milioni di Euro.

DOVE SONO FINITI? Conclusione: se in futuro potremo auspicabilmente avere sul nostro territorio un Polo della Logistica, sarà cosa buona che fa seguito alle intese tra Privati: la Banca proprietaria dell’area e l’investitore.

A Settimo Torinese, a Rivoli e a Moncalieri invece verranno realizzati 3 “DATA CENTER” da parte di TIM Noovle, IntesaSanpaolo e Google, con un investimento di circa 800 milioni di euro che daranno lavoro, altamente qualificato, a migliaia e migliaia di persone. A fornire i numeri dell’impatto dei tre centri è uno studio dell’Università di Torino. Secondo l’analisi dell’Ateneo, la presenza delle tre ‘sale macchine’ genererà nella nostra Regione 1,7 miliardi di nuova ricchezza a cui si assoceranno 30.000 nuovi posti di lavoro.

Perché in quei tre comuni?

La risposta viene sempre dallo studio dell’Università: “E’ lì che si trovano le eccellenze”! Perché lì “si sono create le condizioni affinché ‘atterrassero’ le iniziative di accelerazione digitale del tessuto produttivo”.

E da noi?

Si sono create le condizioni perché atterrassero nuovi centri commerciali…

…e le ombre?

Direi che quella appena trascorsa è stata una settimana nerissima per il sindaco Castello e C. e purtroppo, a causa della sua/loro incapacità di amministrare, per l’intera Comunità chivassese.

Il “Museo CLIZIA” se ne va da Chivasso per arrivare a Cuorgnè, impoverendo la nostra Città dal punto di vista culturale. Non sto a riportare le dichiarazioni del vicepresidente dell’Ascom locale già apparse sui giornali locali, ma le condivido interamente perché fotografano in modo nitido l’inefficienza di chi ci amministra. Riporto solo la sua conclusione, che ripete alla lettera mie prese di posizione inequivocabili: “A Chivasso serve un cambiamento. Chivasso si merita un altro modo di amministrare”.

Le altre?

Il comportamento doppiopesista verso le attività commerciali: da una parte la Torteria ed i suoi accoliti No Vax che hanno potuto manifestare indisturbati senza che le Forze dell’ordine intervenissero e dall’altra la supermulta di oltre 1.000 euro al commerciante che non aveva esposto l’orario d’apertura. Questo ha fatto dire al Presidente dell’Associazione dei Commercianti che: “Tra il Palazzo e l’economia del territorio che paga le tasse e produce, c’è TOTALE SCOLLAMENTO. Siamo INDIGANTI verso questa MANCANZA DI SENSIBILITA’” Come non essere d’accordo!

E ancora: l’abbandono del Comandante dei Vigili Urbani, l’ennesimo di una lunga serie. Chissà perché arrivano nella nostra Città e di lì a poco se ne vanno? Cosa c’è che non funziona? Questo interrogativo, lor signori amministratori se lo sono posto?

…e poi?

L’Ndrangheta che rialza la testa e fa incetta di attività commerciali e l’assessora alla Legalità, che si limita ad affermare che “la situazione va studiata”, mentre l’assessore al commercio riesce a superarla in ovvietà affermando che “l’amministrazione comunale vigila sugli aspetti formali”. Ci mancherebbe ancora, che non facesse neppure questo. Pilato in confronto era un’apprendista nel “lavarsi le mani” o se preferite, a girarsi dall’altra parte, qualsiasi cosa capiti in città. Per loro, l’unica cosa che interessa è apparire e prendere gli emolumenti! La loro IN-COMPETENZA/MENEFREGHISMO é intollerabile!

E aggiungo che presto sapremo che fine faranno le uniche risorse sinora assegnate a valere sul PNRR…..

Commenti