CHIVASSO. Una seconda ondata annunciata, attesa in spiaggia all’ombra del bonus vacanze

Quanto sta accadendo in questi giorni ha del surreale: avanzamento dei contagi (come annunciato da maggio), mass media che annunciano l’arrivo dell’apocalisse h 24, e le istituzioni preposte, Governo in testa, che stanno ripetendo le stesse identiche disperate mosse di marzo.