CHIVASSO. Una nuova Tac in ospedale con il contributo del San Paolo

La Fondazione Compagnia di San Paolo ha deliberato un importante contributo a sostegno del progetto di ammodernamento del reparto di radiologia dell’ospedale di Chivasso. A darne notizia l’Asl To4 che, a dicembre, aveva partecipato al bando per le attrezzature sanitarie con un progetto per l’acquisto di una nuova Tac. Un progetto del valore di 463 mila euro, per il quale la Compagnia di San Paolo ha deliberato un contributo di circa 371 mila euro.

“Il nostro sincero ringraziamento va alla Compagnia di San Paolo che ha ritenuto di contribuire in modo sostanziale al nostro progetto – dice il direttore generale dell’Asl To4, Lorenzo Ardissone – i lavori di adeguamento dei locali per l’installazione dell’apparecchiatura termineranno a fine settembre e, all’inizio di ottobre, la nuova Tac sarà operativa».

