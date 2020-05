CHIVASSO. Una lunga coda per il mercato

Una fila lunga diverse decine di metri questa mattina per entrare al mercato di generi alimentari al Foro Boario.

Le nuove disposizioni sull’accesso all’area alimentare per garantire il distanziamento sociale hanno causato una coda praticamente lungo tutto viale Matteotti, fino alla rotonda di piazza d’Armi.

La coda si è creata fin dalle 7.30 del mattino.

Lunedì il mercato sarà in piazza Assunta a Castelrosso e martedì sarà in via Bradac. Il mercato del mercoledì riprenderà solo dal 20 maggio.

