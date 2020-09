CHIVASSO. Una fiera al tempo del Covid: la voglia di ripartire passa anche da qui

Mercoledì 9 settembre ci sarà la tradizionale fiera del Beato Angelo Carletti di Chivasso: un’edizione particolare, a partire dalla data, che dopo anni non si svolgerà l’ultimo mercoledì di agosto.

Il motivo è perché il Governo nazionale ha reso autorizzabili le fiere regionali dal 1 settembre in poi.

Abbiamo provato a suggerire di realizzare per quest’anno una “sagra del beato” anziché una fiera regionale, dato che quelle erano autorizzabili già da giugno, in modo da non spostare un appuntamento fisso: in questo modo i chivassesi sarebbero stati a casa dal lavoro ( non è possibile infatti posticipare la data della festività patronale, che è rimasta al 26 agosto per quest’anno) e molti dei non-chivassesi sarebbero stati ancora in ferie, ma non è stata recepita come richiesta; spostandola a settembre, abbiamo provato a suggerire di farla di sabato al posto del mercoledì, dato che di mercoledì le persone saranno al lavoro trattandosi di un giorno “normale”, ed avranno difficoltà a partecipare, ma niente da fare anche qui, il sindaco Castello Claudio ha tirato dritto senza ascoltare nessuno.

Pazienza, sarà comunque un’importante edizione della nostra amata fiera, nel pieno del rispetto di tutte le attuali prescrizioni: gli uffici comunali si sono dati molto da fare per curare l’organizzazione, istituendo un senso unico pedonale nel parco del mauriziano per evitare l’incrociarsi delle code di chi entra e di chi esce dalla manifestazione, contattando gli espositori, predisponendo ciò che necessita.

Novità di quest’anno saranno alcune associazioni che cureranno la ristorazione con prelibatezze “nostrane” durante tutta la giornata, dato che la serata gastronomica dei “borghi in piazza” non si potrà svolgere.

Non è un momento facile per organizzare manifestazioni di questo tipo, ma la voglia di ripatire passa anche da qui: dal non sottovalutare la situazione ma senza privarci dei momenti che in qualche modo possano rallegrare la nostra vita.

Ed allora forza, partecipiamo a questa bella tradizione che è la nostra fiera del Beato!

