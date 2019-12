CHIVASSO. Una Chivasso piena di gente, nel week – end pre natalizio, grazie agli eventi organizzati dall’associazione “Creare con Cuore”

Il 21 e 22 dicembre Chivasso è letteralmente “esplosa”, maxi affluenza di persone per le strade del centro. Merito sicuramente del clima creato da un’attivissima associazione della nostra città, “Creare con Cuore”, guidata dalla presidente Concetta Puglisi.

Un mercatino natalizio composto dai banchetti dei creativi dell’associazione, che hanno proposto oggettistica rigorosamente fatta a mano e di alta qualità. Tantissimi gli espositori dislocati lungo via Torino. Babbo Natale e gli elfi hanno girato per le strade intrattenendo i più piccoli e nella loro casetta, in piazza Carletti, è stato possibile imbucare la letterina di Natale. Stand di canestrelli, vin brulè e cioccolata calda, quest’ultima preparata dal “Bar dello Sport”, accompagnati dai canti natalizi del trio “SMS”. Laboratorio di disegno all’interno del negozio “Brums”. Ma non è finita qui: esposizione dei disegni natalizi dei giovani allievi dell’associazione “Prisma Laboratorio Artistico” e relativa premiazione, ma anche esposizione dei presepi realizzati dagli artigiani di “Creare con Cuore” e votazione per eleggere il più bello. Premi finali per espositori e visitatori. In aggiunta a tutto questo un bellissimo spettacolo di teatro per i più piccoli, a cura dell’associazione “Officina Culturale APS” e merenda di fine spettacolo.

Un vero successo per questo evento, con tanto di complimenti arrivati a Concetta Puglisi anche dal sindaco Claudio Castello. “Sono soddisfatta di questo evento e che abbia avuto il meritato successo” ha dichiarato sorridente la presidente di “Creare con Cuore”.

