“My Club ASD” è un’associazione sportiva dilettantistica che svolge la sua attività sul territorio da parecchi anni e lo fa sempre, e da sempre, con grande professionalità.

Ultimamente l’associazione ha partecipato a diversi concorsi e ha portato a casa splendidi risultati: il 21 novembre 2021 terzo posto per la sezione gruppi junior modern alla “Rassegna Danza MSP Piemonte”; il 18 dicembre 2021 quinto posto per la sezione gruppi junior 13/15 anni modern al “Concorso nazionale CSEN ‘Dance in the snow’”; il 13 marzo 2022 nuovamente quinto posto per la sezione gruppi junior 13/15 anni modern alla “Coppa Italia CSEN Nazionale”; il 27 marzo 2022 un bel terzo posto per i gruppi children modern e un quarto posto per la categoria accorpata coppie + gruppi children al “Concorso internazionale ‘Primavera vien danzando’”. Ma non è finita qui… il 2 aprile 2022, al “Concorso nazionale CSEN ‘Danza in Granda’”, hanno partecipato con tre coreografie diverse, ballate da tre gruppi diversi, ed hanno vinto secondo, quarto e quinto posto posto per la sezione gruppi junior 13/15 anni modern. Infine, il 10 aprile scorso, terzo posto per la sezione passo a due categoria unica ed, inoltre, secondo e quarto posto per la categoria gruppi junior, con due coreografie diverse, al “XII Festival danza MSP Primavera Piemonte 2022”.

Questi risultati sono sicuramente merito delle allieve ma anche degli insegnanti. Infatti i maestri di danza hanno fatto esperienze lavorative da ballerini e coreografi a livello internazionale, hanno conseguito molti diplomi riconosciuti a livello nazionale, hanno frequentato i corsi professionali del “Teatro Nuovo” di Torino e collaborano non solo con “My Club ASD”, ma anche con grandi scuole torinesi, fra cui il “DAM”, la scuola pomeridiana del Teatro Nuovo.

Gli istruttori di fitness arrivano, invece, direttamente dai settori più professionali e sono, o sono stati, presenter di varie attività sui palchi della fiera internazionale del fitness, la “Rimini Wellness”.

Questi insegnanti vanno a dare vita ai due grandi settori dell’associazione: quello del fitness club per ragazzi e adulti e quello della ballet school per bambini e ragazzi.

“My Club ASD” non si ferma mai e i prossimi appuntamenti sono il saggio di fine anno del 2 giugno presso il Teatro Alfieri di Torino e lo stage a porte aperte, XII edizione, a Bardonecchia, dal 27 agosto al 3 settembre. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook e il profilo Instagram dell’associazione o chiamare il 3317897904.

Commenti