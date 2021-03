CHIVASSO. Un piccolo progetto a scopo benefico

E’ in corso una piccola iniziativa che ha lo scopo di dare una mano a chi è in difficoltà. L’ideatrice del progetto è Franca Bergoglio, già molto conosciuta per la raccolta tappi a favore di Candiolo che, insieme al marito Ruggiero, organizza nel circondario.

“Il mio lavoro mi porta ad essere molta attenta alla salute, allo stile di vita e al benessere dato che sono un Tecnico della Federazione Italiana Danza Sportiva – comincia a spiegare Franca –. Ho conosciuto questa azienda che si chiama ‘Forever’ e che tratta prodotti a base di aloe vera. La coltiva, la trasforma e commercializza i prodotti finali direttamente con i clienti. Ho deciso di dare vita ad una iniziativa a scopo benefico e, fino a Pasqua, parte del ricavato di vendita di questi prodotti andrà devoluto a famiglie bisognose chivassesi. Le creme e lozioni in questione vanno bene per tutti, servono a idratare, lenire ed igienizzare. E’ possibile acquistare ‘Aloe Vera Gelly’, una crema per le scottature da forno e da sole, che lenisce le irritazioni cutanee e funge anche da ottimo idratante. Altro prodotto è ‘Aloe Heat Lotion’, molto utile per fare un massaggio profondo per scaldare i muscoli prima dell’attività sportiva e, dopo averla praticata, per alleviare la stanchezza muscolare; ha una delicata profumazione al mentolo ed all’eucalipto. Ulteriore prodotto acquistabile è ‘Gentleman’s Pride’, un dopobarba vellutato e con qualità lenitive, idratanti e rinfrescanti. Infine si può optare per l’acquisto di una crema solare, ‘Aloe Sunscreen’, che protegge dai raggi uva e uvb, idratante e resistente all’acqua. L’ultimo prodotto in vendita è ‘Aloe Mosturizing Lotion’, una crema a base di elastina e collagene che serve a migliorare l’elasticità di viso e corpo”. Chi volesse contribuire alla causa può acquistare questi prodotti chiamando Franca Bergoglio al 3388949966.

