Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Un ordine del giorno per riattivare la linea ferroviaria fino a Brozolo. Un ordine del giorno in cui si afferma che «la linea ferroviaria Chivasso-Asti è un bene comune da salvare e tutelare adesso» è stato proposto ai sindaci ed ai capigruppo consiliari della zona collinare (Castagneto Po, San Sebastiano Po, Casalborgone, Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco, Brozolo e Verrua Savoia) e Chivasso dal Circolo “La Nostra Collina”, che nelle scorse settimane [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)