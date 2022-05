Quando l’impegno ed il lavoro di squadra la fanno da padrone gli obiettivi si raggiungono. Sempre.

Venerdì scorso i Lions Club Chivassesi con i Leo hanno consegnato alla pediatria dell’ospedale di Chivasso il respiratore per il quale si erano spesi in una raccolta fondi nel mese di aprile. In un clima davvero festoso e di entusiasmo lo staff del professor Timeus ha spiegato la valenza del macchinario donato, quanto questo porta il nosocomio chivassese un passo avanti rispetto ad altri ospedali.