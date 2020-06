CHIVASSO. Un milione e trecento mila euro all’Asl To 4 dalla solidarietà: ecco come sono stati spesi.

Un milione e trecentotrentadue mila euro. A tanto ammontano le donazioni ricevute dall’Asl To4 negli ultimi mesi, dai primi di marzo ai primi di maggio, per far fronte all’emergenza Covid-19.

“Anche con un piccolo gesto si può fare tanto, per tutti”: con questo slogan e, soprattutto, con questo spirito, migliaia di chivassesi, eporediesi, ciriacesi, settimesi hanno meso mano al portafogli per sostenere medici, infermieri e tutto il personale degli ospedali del territorio nella lotta contro il coronavirus.

Singoli cittadini, associazioni, circoli, fondazioni, ecc…ecc…: centinaia e centinaia le donazioni ricevute al conto corrente aperto appositamente dall’azienda sanitaria.

“L’aiuto di tutti, ciascuno con le proprie possibilità, è per noi fondamentale per superare le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare”.

Ma come sono stati spesi i soldi che l’Asl To 4 ha ricevuto? L’abbiamo chiesto alla direzione. Ed ecco come l’azienda ha investito fino all’ultimo centesimo ricevuto.

La parte del leone, nelle donazioni, l’ha fatta Intesa Sanpaolo che ha donato 600 mila euro serviti per l’acquisto di una centrale di monitoraggio e di otto monitor destinati alle tre rianimazioni dei presidi ospedalieri di Chivasso, Ciriè e Ivrea e per comprare undici apparecchi di anestesia, il cui utilizzo è anche per la ventilazione polmonare.

Ammontano a circa 732 mila euro le donazioni ricevute da singoli cittadini, associazioni e da imprese del territorio per l’emergenza Covid-19. Di questi ne sono stati spesi 711 mila.

Sono serviti per l’acquisto di: 4 ventilatori polmonari, destinati alle aree sub-intensive delle Rianimazioni degli Ospedali di Ciriè e di Ivrea e della Medicina dell’Ospedale di Chivasso (57 mila euro); apparecchiature necessarie per allestire una nuova area di terapia intensiva al terzo piano del blocco A dell’Ospedale di Ivrea – 6 monitor per il controllo dei parametri vitali con i relativi accessori e 2 elettrocardiografi – (86 mila euro); 3 unità mobili di radiografia, una per la Radiologia dell’Ospedale di Chivasso, una per la Radiologia dell’Ospedale di Ciriè e una per la Radiologia dell’Ospedale di Ivrea (180 mila euro); 12 ecografi per gli ospedali aziendali così suddivisi: uno per ogni Pronto Soccorso (Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Ivrea), uno per ciascuna Rianimazione (Chivasso, Ciriè, Ivrea), uno per la Medicina di Chivasso, uno per la Medicina di Ciriè, uno per la Medicina di Ivrea, uno per la Geriatria di Cuorgnè e uno per la Lungodegenza di Lanzo (246 mila euro); 1 apparecchiatura di radiografia portatile per il Servizio di Radiologia Domiciliare (44 mila euro); 33 comodini e 33 armadi per allestire il reparto covid dell’Ospedale di Cuorgnè (27 mila euro); 500 tutte in gore-tex lavabili per la protezione degli operatori (18 mila euro); test rapidi per tamponi rinofaringei (42 mila euro); 1 ventilatore polmonare a media-bassa intensità per la terapia intensiva di Ivrea (11 mila euro).

E’ ancora possibile continuare a donare. Il conto corrente è il seguente: IBAN: IT 81 S 03069 30540 100000046184 (codice Bic: BCITITMM) intestato all’Asl To 4, indicando nella causale “Donazione Covid-19” seguito da cognome, nome, codice fiscale del benefattore.

Insieme, ce la faremo.

