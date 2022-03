Un milione di euro per la messa in sicurezza de torrenti Orco e Malone nel territorio di Chivasso. La Regione Piemonte ha stanziato 150 mila euro per il ripristino dell’alveo a protezione della frazione Pratoregio. Il Comune ha già approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della scogliera a protezione della sponda sinistra. I lavori, per un ammontare complessivo di 800mila euro, serviranno ad arginare l’erosione spondale. “Per evitare il susseguirsi di due cantieri diversi, salvaguardando in tal modo anche aspetti ambientali – spiega l’assessore ai lavori pubblici di Chivasso, Domenico Barengo [...]



