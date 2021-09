Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Il 24 e il 25 settembre scorso, il sindaco Claudio Castello e il Presidente del Consiglio comunale Gianni Pipino, insieme ad una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno incontrato il Primo Cittadino della città gemella di Przemysl, Wojciech Bakun, in Polonia.