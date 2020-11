CHIVASSO. Un corso formativo, in presenza, dentro l’ospedale

CHIVASSO. Un corso, in presenza, dentro l’ospedale… Inusuale. O, per lo meno, inopportuno. In tempo di covid e di Dpcm, che individua fino al 3 dicembre la nostra Regione come “zona rossa”, gli incontri, i corsi, le riunioni in presenza sono vietati. Rispettare le distanze di sicurezza. Ridurre [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti