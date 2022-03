CHIVASSO. “Interventi di manutenzione e ripristino della coerenza ecologica della vegetazione riparia nel parco urbano del Po di Chivasso, nelle aree Bricel e Sabiunè”, una denominazione lunga e altisonante, ma – in sintesi – un proposito nato dalla volontà di alcuni cittadini che, in breve tempo, hanno dato vita all’associazione ‘Amici del Po Chivasso’. Sono loro ad aver realizzato, con grande soddisfazione e con il sudore della propria fronte, questo ambizioso progetto, “orgogliosi di aver fatto qualcosa per la collettività”. A raccontarci com’è nato e come si è concretizzato tutto ciò [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.