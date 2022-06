CHIVASSO. Ascensore in fiamme in corso Galileo Ferraris, tre intossicati. Momenti di tensione in una palazzina al civico 76, che è stato evacuata.

S’è sfiorata la tragedia questa sera a Chivasso. Tre persone sono rimaste intossicate per il fumo che proveniva dal vano ascensore di un condominio al civico 76.

Il condominio è stato evacuato.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Chivasso.

