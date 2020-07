CHIVASSO. Ultimo appuntamento con “Letture a Palazzo Estate”

“Letture a Palazzo Estate”, la rassegna letteraria organizzata dall’”Università della Terza Età” di Chivasso, volge al termine e conclude in bellezza con la presentazione di un altro bel libro. L’appuntamento è per mercoledì 29 luglio, ore 21.00, nel Cortile interno del Municipio. Protagonista della serata sarà il professor Mario Marino con il suo “Un cavallo senza nome”. A dialogare con lo scrittore, durante la serata, sarà il presidente dell’”UniTre” Giuseppe Busso.

“Questo è il mio quinto romanzo e come per gli altri, anche in questo caso, il titolo è ispirato ad un disco musicale che mi è piaciuto… stavolta si tratta di ‘Un cavallo senza nome’ degli ‘America’ – comincia a raccontare Marino -. Sono romanzi in cui il protagonista è un commissario di polizia un po’ particolare: sensibile, burbero, romantico, con i nervi a fior di pelle, delicato. Ha fatto parte di una banda rock e ogni tanto si ritrova ancora con i componenti del gruppo, quelli rimasti – spiega –. Nel 2011 sono stato, per poco, Assessore alla Cultura nella sfortunata Giunta De Mori. In quel periodo era uscita fuori la storia delle infiltrazioni ‘ndranghetiste, era in corso la famosa ‘Operazione Minotauro’ e dalle riflessioni fatte sugli eventi legati alla ‘ndrangheta è nato questo libro. La storia è ambientata a Torino, in un commissariato di zona Santa Rita – spiega ancora–. I miei romanzi sono noir, ma particolari, perché incrocio diversi generi. Sono appassionato del genere distopico e la Torino che racconto è un po’ distorta, non reale, non preciso mai il tempo storico, anche se vi inserisco all’interno fatti storici e i fatti reali sono poi sviluppati con la fantasia. Ci sono sempre riferimenti al mondo musicale, un po’ meno solo in quest’ultimo libro. Qui sviluppo molto il tema dell’antropologia sociale raccontando del rapporto padre – figlio e di questo boss che si sente un fallito. Spero che questa mia ultima opera piaccia ai lettori”.

Anche per questa ultima serata verrà prestata la massima attenzione alle norme anti Covid: per accedere al Cortile occorrerà registrarsi ed essere muniti di mascherina e le sedie saranno distanziate di un metro.

