CHIVASSO. Ultima messa di don Gianpiero a Castelrosso

Ultima Messa di don Gianpiero a Castelrosso. E cinquecento firme in poche ore per dire: “Non vogliamo altro parroco all’infuori di lui”. Quando siamo soli nel deserto, isolati e nelle difficoltà, il Signore non ci abbandona. La santa messa di don Gianpiero Valerio delle 10 di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti