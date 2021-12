“Sensibilmente Danzando” è un progetto promosso in occasione della “Stagione del Benessere”, rivolto alle persone con disabilità e nato da un’idea dello psicoterapeuta Gianluca De Francesco, con la collaborazione di Laura Ullio, direttore tecnico di “Dance ABC Dance asd Chivasso”.

Oltre al benestare del Comune di Chivasso, che ne è l’ente promotore, ha avuto l’avvallo di due partner importanti e dediti alla salvaguardia della salute delle persone: ASL TO 4, con la supervisione del dott. Bellan e Croce Rossa sez. Chivasso, con il suo direttivo.

Un progetto nato con l’obiettivo di accrescere, migliorare e favorire le persone con disabilità nell’ambito del benessere fisico e di conseguenza psicologico, attraverso la danza sportiva, mediante musica e tanto movimento. Ha avuto durata di cinque settimane, presso il campus delle associazioni, casetta n.17, ed è stato interamente a carattere gratuito. Venerdì 17 dicembre si è svolta l’ultima lezione… “E’ stato un grande onore poter avere questi ragazzi nella nostra associazione. Ci siamo divertiti ballando semplici coreografie di danze latino americane, ma vivendo grandi emozioni. Abbiamo capito come la musica e la danza possano unire le persone abili e diversamente abili e come permettano di far stringere nuove amicizie” spiega la Ullio.

Alla premiazione conclusiva è stata fatta una grande festa e hanno presenziato gli assessori Tiziana Siragusa e Claudio Moretti e il consigliere Giovanni Scinica.

“Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa bella iniziativa e confidiamo di poter proseguire con questo corso anche in futuro, visto l’alto indice di gradimento espresso dai partecipanti e la loro voglia di continuare a ballare. E’ stata un’esperienza bellissima ed emozionante” afferma Laura Ullio.

Commenti