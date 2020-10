CHIVASSO. Tutti in sella con il Faber Teater!

Sabato 17 ottobre, dalle ore 16, con partenza da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa si terrà lo spettacolo “Il campione e la zanzara”, promosso dal Faber Teater e inserito nel programma della “Stagione del Benessere”.

La nuova tappa si srotolerà per le strade di Chivasso, sede della compagnia teatrale che da oltre venti anni propone spettacoli, progetti e attività culturali in Italia e all’estero.

Ad accompagnare il plotone che si riunirà nel cortile del comune di Chivasso sei mirabolanti personaggi in maschera, le Guide Temporali, che attraversano lo Spazio e il Tempo, ripercorrendo la vita del Campionissimo, Fausto Coppi, fatta di vittorie e cadute fino al tragico incontro con la zanzara africana che lo punse. In scena gli attori del Faber Teater, Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, per la regia e drammaturgia di Mario Chiapuzzo, già attore del Thêatre du Soleil di Ariane Mnouchkine e trent’anni di palcoscenico sulle spalle in Francia e in Italia. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale di Chivasso in collaborazione con l’Ascom ed il patrocinio dell’Asl To4 e si rifà agli Stati generali dello Sport e del Benessere promossi nel 2017 dal Consiglio regionale del Piemonte, seguendo le linee guida della Carta di Toronto cui il Comune di Chivasso ha aderito. Per partecipare allo spettacolo è necessario munirsi di bicicletta (o monopattino) e prenotare via mail a info@faberteater.com o al numero 338 2000758.

