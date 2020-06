CHIVASSO. Tutti con Castello: “Mi ricandido!”. Tanto tuonò che non piovve, scrivevamo la scorsa settimana. Ma non solo. L’ultima crisi di maggioranza, con la lettera di LiberaMente che accusava pesantemente – solo 15 giorni fa – l’amministrazione comunale di aver sbagliato tutto nella fase 1 dell’emergenza coronavirus, sembra acqua passata. Pardon. Sembra tutta un’altra storia.

Ci siamo sbagliati, verrebbe da dire, leggendo l’ultimo comunicato diffuso ieri sera da Pd, Chivasso Solidale e la stessa LiberaMente in cui non solo si esprime piena fiducia nel sindaco Claudio Castello, ma addirittura gliela si rinnova anche per la prossima legislatura. Insomma: un’investitura in piena regola aspettando le amministrative 2022.

E chissenefrega se fino a due settimane fa si raccontavano tutt’altre cose e del sindaco (LiberaMente, ndr) ne diceva di ogni.

Ci hanno preso in giro ieri? Ci prendono per i fondelli oggi? Chissà. Certo è che questa politica, con la “p” minuscola, è sempre più distante da quella con la “p” maiuscola…

La maggioranza si ricompatta e Castello ne approfitta: “Mi ricandido”

Il giro di boa di metà mandato dell’Amministrazione, ha coinciso con l’emergenza coronavirus da una parte e con alcune fibrillazioni interne alla maggioranza dall’altra.

In data 09/06/2020 si sono incontrate l’amministrazione presieduta dal Sindaco Castello e le forze politiche che la sostengono .

L’incontro lungo e proficuo ha permesso a tutti noi di fare il punto della situazione e di gettare le basi per rafforzare l’azione di governo e rinsaldare le fila della maggioranza.

Una maggior condivisione ed un maggior coinvolgimento delle parti politiche nella fase decisionale sono state le parole d’ordine echeggiate nel consesso. Parole che sono state accolte favorevolmente dal Sindaco Castello, il quale si è impegnato personalmente per la loro concreta realizzazione attraverso un’intensificazione dei momenti di incontro e di confronto.

Le forze politiche esprimono la loro soddisfazione rispetto a questo nuovo percorso che si è andato delineando e manifestano quindi la rinnovata fiducia nei confronti dell’amministrazione e della struttura comunale.

A quest’ultima va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto con senso di dedizione e professionalità. In questo momento emergenziale non hanno mai fatto mancare il supporto a questa amministrazione. Riteniamo doveroso rimarcare come i risultati fin qui raggiunti non sarebbero stati tali senza una struttura che supporta l’azione politica.

Siamo convinti che questo nuovo approccio ci vedrà protagonisti nella realizzazione dei progetti esistenti e futuri che l’amministrazione si è prefissa di raggiungere. Per questo pensiamo sia fondamentale porsi all’ascolto della cittadinanza e di tutte le associazioni di categoria e non, per gettare insieme le basi di un nuovo patto sociale.

La discussione, franca e costruttiva ha rinsaldato l’unità della coalizione pronta a concludere il mandato elettorale. La proposta del sindaco Castello, espressa durante la riunione, di mettere a disposizione la sua candidatura per un secondo mandato è stata registrata positivamente dalle forze politiche.

I segretari Partito Democratico, Massimo Corcione

Chivasso Solidale, Giovanni Mastroleo

LiberaMente, Lorenzo Castellani

