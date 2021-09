Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. “Tuteliamo i nostri ragazzi”: un appello al sindaco di Chivasso Claudio Castello affinché intensifichi i controlli. E’ quello che rivolge Anna, una mamma chivassese preoccupata per i propri figli e per le frequentazioni che hanno. Una mamma in allarme per i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età ed hanno iniziato a tirar tardi la sera.