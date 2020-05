CHIVASSO. Trova i vigili senza mascherina, chiama i carabinieri e viene denunciato. Il ragazzo: “Non è giusto!”

Trova i vigili senza mascherina e chiama i carabinieri. Nei guai, però, alla fine c’è finito lui.

E’ la disavventura in cui è incappato il chivassese Matteo Macaluso, 20 anni, denunciato ieri sera – giovedì 28 maggio – per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il giovane ha chiamato i carabinieri dopo aver incrociato in via Berruti due vigili urbani: uno non indossava la mascherina.

All’arrivo dei militari dell’arma, la situazione è degenerata, con il ragazzo che è andato in escandescenze fino a che i carabinieri non l’hanno ammanettato e condotto in caserma.

Il fatto è accaduto sotto gli occhi di decine di residenti, che dai balconi hanno filmato la scena con i telefoni cellulari: alcuni video, in rete, stanno facendo il giro dei gruppi della città e il pieno di commenti e condivisioni.

“Vergogna”. “Lasciatelo stare”. “Chiama l’avvocato”. Le grida che si sentono dai palazzi in favore del ragazzo.

Raggiunto telefonicamente, Matteo Macaluso spiega la sua versione dei fatti.

“Ci tengo innanzitutto a dire di aver esagerato con la mia reazione – racconta -. Cercate però di mettervi nei miei panni: due settimane fa, mentre stavo andando a trovare mia nonna, sono stato fermato da una pattuglia dei vigili urbani di Chivasso e multato perchè non indossavo la mascherina e non avevo con me l’autocertificazione. Mi hanno fatto 280 euro di multa. Ieri sera, quando dal parco Mauriziano stavo rientrando a casa, in via Berruti ho visto un vigile senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale dalla collega che invece la indossava. Perché loro possono non indossare la mascherina e noi comuni cittadini dobbiamo metterla altrimenti rischiamo la multa? Le forze dell’ordine dovrebbero dare il buon esempio. Gli ho così fatto notare che stavano violando le prescrizioni ed ho chiamato i carabinieri. Quando è arrivata la pattuglia, alla fine se la sono presa con me e mi hanno portato in caserma”.

“Sono rientrato a casa all’una di notte – prosegue Matteo Macaluso -. I carabinieri mi hanno portato in ospedale, dove sono stato sedato, e poi mi hanno accompagnato a casa”.

“Se tornassi indietro – conclude – chiamerai nonostante tutto ancora i carabinieri. Anche se mi hanno denunciato. Io ho sbagliato e sono stato multato, perché loro possono invece non rispettare le prescrizioni?”.

Commenti