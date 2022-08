C’è chi chiede un tetto massimo al prezzo dell’elettricità, chi di rivedere i rapporti con Putin, chi di tassare gli extraprofitti e chi di far muovere l’Europa. Esiste un’altra via. E’ quella del Signore. Un padre nostro, un’Ave Maria e poi tutti lì in attesa del miracolo. Una strada complicata, tutta spirituale, tipo quella di San Gennaro a Napoli. L’hanno percorsa in tanti e tra i tanti pure il sindaco di Chivasso Claudio Castello. Nella domenica della processione del Beato Angelo Carletti ha chiesto la sua “intercessione” (s’intende al Beato) affidandogli “difficoltà” e “speranze”. Nel nome del Padre, del figlio…. Amen! Che altro aggiungere? Un “Gloria al padre”? Un “Salve Regina”? Un “Credo”?

“Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, che fa venire la pioggia e cancella gli aumenti Enel di luce e gas. Credo…”. Boh….

C’è che questo “sfacciato” ritorno alla religione di un sindaco “insapore”, “incolore” e del tutto inadatto al ruolo che ricopre, peraltro in un mondo sempre più ateo, ben poco ci rappresenta e, a dire il vero, sembrava storia morta fin dai tempi di Cavour e dalla famosa dichiarazione “libera chiesa in libero Stato”. Non fosse così tanto varrebbe farsi amministrare dai parroci. C’è un problema? Tutti all’omelia. E saremmo lì a pregare per il raccolto, per la pioggia, per il gas, per l’energia elettrica, per il Covid, per l’aumento dei prezzi della barbabietola al mercato. E poi le processioni, le sante messe, i ritiri. Finanche la predica sull’espiazione delle nostre colpe da cui dipendono, ovviamente, tutti i mali..

E già che ci siamo ben vengano gli atti di fede e i fioretti di tutti gli esponenti della giunta e del consiglio comunale, da Pasquale Centin, passando per Cristina Peroglio, fino al presidente del consiglio Perfetto. Ma ve li immaginate? In piedi… In ginocchio…

No! Per carità! Non ce ne voglia il Signore, ma quando è troppo è troppo e anche a questo giro il limite ci sembra davvero superato.

