Disagi per chi viaggia in treno, questa mattina, per un guasto ai sistemi di circolazione a Chivasso sulla linea convenzionale Torino-Milano. Traffico rallentato dalle ore 5.40. E’ in corso l’intervento dei tecnici.

Previsto un maggior tempo di percorrenza per i convogli in transito fino a 60 minuti.

Una ventina i treni coinvolti: di questi due sono stati cancellati, sulla linea Chivasso-Pinerolo, e altri quattro sono stati limitati a Torino Stura e Torino Lingotto.

