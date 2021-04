CHIVASSO. Tra i multati alla Torteria anche una consigliera comunale

Locale aperto, aperitivo ai tavoli, nessuna mascherina e niente distanziamento. La Torteria è da ottobre che continua ad essere aperta come se non ci fossero leggi ad impedirlo, come se non ci fosse un’allerta sanitaria, una pandemia mondiale.

E i controlli non sono mai mancati. Ben 15 con quello di [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti