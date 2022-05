“Grazie per il pensiero, ma non è mia intenzione fare l’assessore…”.

Deborah Milanesio, psicologa chivassese recentemente nominata nel Comitato regionale per i diritti umani e civili, non è interessata a far parte della futura Giunta chivassese.

giornale La Voce in edicola, Milanesio è indicata nel toto-Giunta come assessore esterno in caso di vittoria della candidata a sindaco Clara Marta. In un servizio del, Milanesio è indicata nel toto-Giunta come assessore esterno in caso di vittoria della candidata a sindaco Clara Marta.

“Leggo con sorpresa di essere candidata, a mia insaputa, niente meno che alla carica di assessore nel caso di vittoria della coalizione di centro destra – spiega Milanesio -. Ringrazio per il pensiero ma rassicuro che non è mia intenzione ricoprire tale carica visti i numerosi gli impegni professionali. Ritengo tuttavia giusto informare gli elettori per non creare scorrette aspettative”.

