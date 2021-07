Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il mondo del ballo non si ferma e sta per tornare “Tremenda Gozadera”, evento cult per gli amanti del mondo latino, sempre guidata dal suo ideatore… Julio Trujillo.

Tornerà sia online che fisicamente, infatti venerdì 30 e sabato 31 luglio insieme a domenica 1 agosto avrà luogo online il “Tremenda Gozadera Virtual Congress Pro Edition V edizione”, mentre sabato 30 agosto ci sarà anche un imperdibile appuntamento presso “La Tola” di via Orti 40 a Chivasso.

Online si avrà la possibilità di imparare le migliori figure di Salsa e Bachata con dei maestri di alto livello, una full immersion di 3 giorni per tutti gli appassionati del genere. Ecco i nomi dei 20 insegnanti: Julio Trujillo, Juan Matos, Falco Benalcazar, Venessa Lacedonia, Luciano Landolfi, Jessica Sparacio, Daniele Fornasiero, Gianni Laserra, Giuseppe Renna, Davide Cavalieri, Beto Rojas, Claudia Resta & “Dark Lights”, Alex Venneri y Federica Cristiano, Domenico Gaudio y Stefania Pasini e Marco Federico Rosato y Caterina Bruno. Un totale di 14 ore di corsi, gruppo Fb privato per i partecipanti, retraining per potenziare l’apprendimento e registrazione delle lezioni. Per ulterioni informazioni è possibile visitare il sito www.tremendagozadera.it

Per incontrarsi di persona, invece, “Tremenda Gozadera” ritorna a “La Tola”, dove dalle 20.00 di sabato 30 luglio si potrà cenare e assistere a tanti spettacoli di ballo. In questo caso per informazioni è possibile chiamare il 3476503189.

“Sono felice di tornare a riproporre i miei eventi… Online in tanti non ci avrebbero scommesso che sarebbe stato un successo e invece siamo arrivati alla V edizione. Non potrei essere più soddisfatto. Ovviamente è un enorme piacere anche tornare da Barbara Vaira, nel suo locale ‘La Tola’, per incontrarci e passare un po’ di ore spensierate tutti insieme” afferma Julio Trujillo sorridente.

