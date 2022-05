Domenica 5 giugno torna a Chivasso la “Camminata Telethon” e raddoppia con la “Sagra della Panissa” al Parco del Bricel, con “Festa Campestre”, musica e giri in barca.

Questa sarà la seconda edizione della “Camminata di Primavera Telethon”, una manifestazione non competitiva aperta a tutti, con un percorso adatto a persone in carrozzina e famiglie con passeggino. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’evento è riproposto dalla Sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) “Paolo Otelli” in collaborazione con Fondazione Telethon. Lo scopo è di raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche.

Si percorrerà un tragitto di 6,5 chilometri, con partenza da piazza della Repubblica alle ore 10 ed arrivo al parco del Bricel alle 11.45, e quest’anno vi sarà anche la “Sagra della Panissa”, con il piatto tipico vercellese che sarà cucinato sul posto dagli Amici della Panissa di Albano Vercellese, con possibilità di consumarlo sul posto od anche tramite asporto.

L’iscrizione alla camminata (15 euro) offre il diritto ad uno zainetto contenente una pregiata confezione di biscotti Grondona, vari gadget ed un buono, che verrà consegnato all’arrivo, per un piatto di Panissa.

Le iscrizioni si ricevono soltanto presso i seguenti esercizi chivassesi: Pasticceria Bonfante, via Torino 29; Merceria Anna, via Torino 38; Scapecchi Sport, via del Collegio 7/d; Oggetto Luce, via Tedoro II 8 ed anche a Castelrosso presso l’Edicola Tabaccheria Cristina Cerato, in piazza Assunta 17.

La Panissa verrà distribuita a partire dalle ore 12 al Parco del Bricel. Tutti, non solo i partecipanti alla Camminata, potranno ovviamente recarsi sul posto a gustare la prelibata Panissa (offerta pro Telethon: 6 euro a piatto). Seguirà, sino alle ore 19, una Festa Campestre, con la musica dei gruppi “Rinaldo Doro ed i suoi Amici” e “I Suoni Colorati”, con giri in barca sul Po a cura dell’Associazione Amici del Po e possibilità per le associazioni di allestire il proprio gazebo informativo nell’ampia area del Parco del Bricel.

Nelle intenzioni degli organizzatori, si spera che possa essere una bella giornata di festa nello splendido Parco del Bricel.

Per informazioni sulle iscrizioni alla Camminata, è possibile contattate i seguenti numeri: 338-1236724 (Laura) e 377-3186881 (Antonio). La manifestazione è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Amici del Po – Chivasso, Fand Chivasso, Sezione di Chivasso dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Vespa Club Chivasso – Vespisti Chivassesi e Amici dei Sentieri di Brozolo.

