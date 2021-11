CHIVASSO. Frazione Torassi celebra la sua festa patronale nella ricorrenza della Presentazione della Beata Maria Vergine al Tempio. Dopo il triduo di preghiera di preparazione, domenica 21 novembre, alle 11 nella Cappellania, don Gianpiero Valerio ha celebrato la santa messa con preghiera ed invocazione alla bellissima statua della Madonna, conservata nella chiesetta della frazione. Al termine della funzione, don Gianpiero si è recato presso la sede del Cpf Torassese, dove sono state benedette le pignate con i fagioli e le cotiche che successivamente sono stati distribuiti ai molti torassesi e chivassesi che si sono presentati per l’asporto. Al termine della benedizione, il Cpf ha anche offerto un ricco rinfresco per tutti i presenti. La festa patronale si è conclusa in serata con la recita del santo Rosario e la fiaccolata che ha percorso le vie Maestra e del Pellegrino.

(servizio fotografico a cura di Roberto Veglio)

Commenti