CHIVASSO. TirumaPiFort, passione diventata realtà vincente

Ci sono passioni che nascono già da piccolini, quando si iniziano a muovere i primi passi o nel caso di Ettore Capello i primi scambi con la racchetta da tennis.

Ettore, istruttore di tennis della sua TirumaPiFort ASD di Chivasso, fondata nel 2009 con il papà Mario, il presidente, ha provato a concretizzare questa sua grande passione, per valorizzare il settore giovanile di tennis del territorio.

Ed è proprio crescendo che ha preso confidenza con la racchetta e la pallina gialla, inizialmente come giocatore, partecipando alle gare e ai tornei, accompagnato dal papà e poi dal 2013 come istruttore.

Anno dopo anno, questa passione è diventata una realtà, guidando TirumaPifort al raggiungimento di grandi traguardi, portando a casa così ad ogni stagione dei colpi vincenti.

Dedizione e tanta determinazione, sono solo un assaggio di ciò che quotidianamente ogni giocatore e maestro dedica sui campi rossi del Tennis Club Romolo Tescaro di via Coppina, in cui si allenano le giovani promesse dell’associazione sportiva.

Ogni pomeriggio, dalle 14 alle 19, bambini e ragazzi si alternano, si “scontrano” per imparare, per divertirsi o semplicemente per appassionarsi a questo sport, provando a diventare dei veri agonisti.

Tiruma infatti è una scuola tennis FIT che è stata squadra di serie B nazionale maschile qualche anno fa e che partecipa con entusiasmo ai campionati a squadre; e dopo il lungo stop imposto dal Covid, è tornata anche sul campo con i primi esordi dell’Under 16 di Gabriele Grieco e Tommaso Manzone e dell’Under 14 con Edoardo Bondonio.

Una piccola realtà quindi, ma che arriva lontano e che con i suoi 70 iscritti punta a crescere e a migliorare, arrivando con tenacia anche sul podio.

Una realtà in cui la passione e la dedizione hanno avuto la meglio, in cui ci si diverte giocando con impegno e in cui ancora una volta basta poco per scoprire i valori importanti della vita, partendo proprio da una piccola racchetta da tennis.

INFORMAZIONI:

Presidente: Mario Capello Indirizzo Sede Legale: Viale Cavour 2, Chivasso Indirizzo Sede Operativa: Tennis Club Tescaro, Via Coppina snc Chivasso Referente: Ettore Capello Contatti: 388/9425806

Sito Internet: www.tirumapifort.it Pagina Facebook: Tirumapifort ASD Pagina Instagram: @tirumapifort

