“Tirumapifort”: il tennis come stile di vita. Una passione ai massimi livelli.

Questa asd si prefigge l’obiettivo di far diventare Chivasso un importante centro di riferimento per il tennis, cercando di far appassionare più giovani possibile, e non solo, a questo splendido sport. La “Tirumapifort”, al momento, svolge la sua attività presso il circolo “Tescaro” di via della Coppina s.n., ma sono in arrivo delle grosse novità per il futuro prossimo.

Una scuola tennis di livello, riconosciuta dalla “federazione Italiana Tennis”, che fino a metà ottobre darà la possibilità di fare delle lezioni di prova ai bambini e ai ragazzini che vogliono avvicinarsi a questo sport. Dopo una lezione di prova di mezz’ora si cerca di capire il livello di gioco dell’allievo per andare poi a inserirlo in un gruppo idoneo alle sue qualità fisiche, coordinative e tecniche.“Formiamo i gruppi in base alle qualità del giocatore e, con le disponibilità che ci danno i genitori, andiamo a inserire gli allievi nel programma settimanale – spiega Ettore Capello, direttore tecnico della “Tirumapifort” -. Chi inizia a praticare questo sport di solito fa un’ora la settimana di tennis e una di preparazione atletica, perché avendo già 80 ragazzi facenti parte della scuola tennis dobbiamo cercare di inserire i nuovi iscritti nei due campi da tennis che abbiamo a disposizione, nelle ore libere rimaste. Abbiamo avuto grande crescita di numeri negli ultimi 5 anni e la cosa non può che farci piacere”. Il programma è di far giocare almeno un’ora a tennis e di far fare almeno un’ora di preparazione atletica a ciascuno dei gruppi che ci sono durante la settimana, poi c’è chi si allena più volte. A seconda dei livelli di gioco si adeguano i programmi e i numeri dei partecipanti alle lezioni. Si è sempre seguiti da uno o due maestri per campo e la qualità dell’insegnamento è di alto livello.

La stagione invernale, che va da metà ottobre a metà aprile, si svolge nei campi sotto il pallone pressostatico. Successivamente, nella primavera – estate, si gioca e ci si allena all’aperto. Si lavora dalle 15 alle 19, tutti i giorni. L’agonistica, il perfezionamento e i più grandi in generale giocano nelle prime ore, mentre dalle 17 in avanti entrano poi in campo i più piccoli che a gruppetti di 3/ 4/ 5/ 6 giocano a “mini tennis”, un tennis “ridotto”, praticato con materiale didattico adeguato e che aiuta a sviluppare le competenze dell’allievo (mini campetti, mini reti e palle depressurizzate). L’obiettivo della scuola tennis è quello di insegnare al bambino, in maniera più semplice possibile, questo sport ricco di esperienze tecnico – tattiche e psicofisiche.

“Da un po’ di anni stiamo avendo successo soprattutto nelle competizioni a squadre… ad esempio i ragazzi dell’Under 14 maschile, domenica 12 settembre, sono diventati campioni regionali; 71 squadre a contendersi il titolo e la nostra è arrivata prima, superando anche il ‘Circolo della Stampa Sporting’ di Torino e il ‘Country Club Cuneo’ nelle finali. Davvero un grande successo. Gabriele Grieco è il nostro numero uno under 14 ed è anche campione regionale individuale. Ha vinto il torneo di singolo e anche quello a squadre giocando insieme ad Adriano Botta, suo compagno. Edoardo Bondonio è il terzo ragazzo della squadra, ma purtroppo è fermo causa infortunio e non ha potuto partecipare – racconta Ettore –. Il 18/19 settembre ci siamo giocati le finali del macro area: il 18 abbiamo vinto 2-1 contro ‘Canottieri Bissolati’ (Cremona). Dopo i singoli eravamo 1-1, ha vinto Gabriele 6/3 6/0 e Adriano ha perso 3/6 5/7. Successivamente il doppio decisivo vinto 6/4 6/2. Il 19 abbiamo perso 2-1 contro la ‘Milano Tennis Academy’ con un finale al cardiopalma concluso al doppio decisivo. Gabriele ha vinto 6/4 6/4, Adriano ha perso 6/1 6/1, doppio perso 2/6 7/6 7-10. Dopo la fine del secondo set vinto 76 nel doppio, la partita è stata sospesa per pioggia e conclusa sotto il pallone pressostatico. Sconfitta amara perché conducevamo 6-3 al tiebreak finale e l’incontro si è deciso su due/tre punti decisivi. Aver tenuto testa ad una delle migliori squadre d’Italia ci riempie di orgoglio, anche se un po’ di rammarico resta. In ogni caso questi ragazzi ci stanno dando un sacco di soddisfazioni. Siamo contenti anche della ‘Tirumapifort’ intesa come squadra maggiore, infatti siamo stati promossi in D1” afferma.

Lo staff della “Tirumapifort” è così composto: Ettore Capello direttore tecnico, Andrea Nebiolo e Andrea Gillia sono i maestri che collaborano al suo fianco e il preparatore atletico è Simone Cordera. Vi aspettano tutti per andare alla scoperta del tennis, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid.

INFO: telefono 3889425806, e-mail info@tirumapifort.it , sito www.tirumapifort.it , Facebook: “Tirumapifort ASD”, Instagram “tirumapifort”, sito: www.tirumapifort.it

