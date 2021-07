Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato 31 luglio, sul palco allestito nel cortile di Palazzo Santa Chiara, alle ore 21.00, sarà possibile assistere a “Il primo miracolo di Gesù Bambino”, una delle giullarate famose di “Mistero Buffo”, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo, portato in scena dall’attore Matthias Martelli con la regia di Eugenio Allegri.

Lo spettacolo racconta l’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta. Una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Dario Fo, che alla fine lascia le menti in ebollizione, la gioia nel cuore e il sorriso sulle labbra.

Sublime l’interpretazione di Matthias Martelli, che è già stato acclamato da pubblico e critica. E’ stato definito un entertainer nato, che porta energicamente il suo pubblico dentro lo spettacolo. La sua interpretazione del giullare ascende oltre le vette del genio e il giovane attore è in comunione con l’anima teatrale del grande Maestro, secondo le recensioni.

Un’opera teatrale da non perdere…

E’ possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 3515468589 oppure via e-mail all’indirizzo livioviano@gmail.com. E’ fortemente consigliato l’acquisto in prevendita per evitare assembramenti. Costo del biglietto 12 euro.

Il prossimo appuntamento, conclusivo della rassegna, sarà giovedì 5 agosto con lo spettacolo – concerto “Mogol racconta Mogol”.

Commenti