Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Tennis Club “Tescaro” è la culla in cui è nato il tennis a Chivasso. Nel lontano 1969, infatti, il vulcanico Romolo Tescaro, imprenditore e grande appassionato, diede vita al primo circolo di tennis chivassese insieme ad alcuni amici che già si cimentavano nel campo dove oggi si trova l’Itis.

Da allora il “Tescaro” costituisce una solida e conosciutissima realtà, nonché il punto di riferimento per i quasi 150 soci “nominali” che insieme alle loro famiglie sono di fatto i “padroni” del circolo, che non ha una proprietà di tipo privato ma un Consiglio Direttivo, presieduto dal grande ed immarcescibile Livio Mezzo, che ha il compito di gestire questo bellissimo complesso.

Da ormai 6 stagioni l’attività del circolo, grazie all’investimento fatto dal Direttivo per l’acquisto di una nuovissima ed innovativa copertura pressostatica per i due campi adiacenti, si svolge senza soste per 365 giorni all’anno. I tennisti di tutte le età e classifica possono cimentarsi anche durante la stagione invernale, e anche la “prova pandemia” è stata superata a pieni voti, nel massimo e totale rispetto delle norme e delle leggi, con addirittura un aumento della richiesta di ore.

Durante la stagione estiva, la piscina è sicuramente il centro di gravità permanente per tutti soci, a maggior ragione dopo il suo totale rifacimento, sia a livello di impianto di alimentazione che di vasca, avvenuto proprio in questo 2021.

Il vero vanto che emerge in qualsiasi discorso che si faccia con i membri del Direttivo è il clima di “circolo di una volta” che si respira al “Tescaro”. Oggi, in epoca di smania di ricavi, i tennis club sono sempre più un posto di passaggio, dove si arriva, si gioca e si va via. Al “Tescaro”, invece, si passa per un aperitivo, si va a pranzo, si va a fare la partita a carte… insomma ci si incontra tra amici, in un luogo che costituisce aggregazione.

Il 2022 sarà un anno di grandi novità per il “Tescaro”. Da aprile ci sarà un nuovo team di maestri, diretto da Antonio Gramaglia. Lui rimarrà “fisicamente” a gestire la sua agonistica di eccellenza a Settimo, ma supervisionerà da molto vicino l’operato dei suoi “boys” in quel di Chivasso. Un nuovo stimolo, una nuova ventata di passione ed entusiasmo per i soci e gli appassionati di qualsiasi età e forza. Inoltre, a fronte degli entusiasmanti risultati avuti nel 2021 nell’organizzazione dei tornei (l’Open, ma anche le due tappe TPRA di settembre) il Direttivo vuole incrementarne ulteriormente il numero. Sono in programma una tappa del Circuito Subalpino Over 55, la seconda edizione dell’Open “2° Memorial Mamma Brogg” (che sarà ancora più bello e ricco del 2021), ma anche un numero maggiore di tappe TPRA rispetto alle due del 2021, visto che in primis i soci e le socie, hanno dimostrato di apprezzare moltissimo questo circuito. Senza dimenticare le tre tappe femminili del Winter Tour già in calendario tra Novembre 2021 e Gennaio 2022.

Per quanto riguarda l’attività agonistica, nel 2022 il “Tescaro” proverà sicuramente ad onorare la promozione da D2 a D1 ottenuta nel 2021 con una squadra che costituisce un perfetto mix tra giovani e “diversamente giovani”. I quali, capitanati da Fabrizio Broggini, proveranno a proseguire il filotto di vittorie consecutive nel campionato Over 55 Regionale (attualmente sono 3, con la possibilità che diventino 4 il 24 di ottobre quando verrà recuperata la finale 2020 non disputata per lockdown) e di migliorare il 4° posto Nazionale del 2020. Confermata anche la squadra femminile di D3, con l’obiettivo di avere una formazione iscritta anche alla D3 maschile composta da un gruppo di ragazzi cresciuti nel circolo.

Il “Tescaro” guarda al futuro con fiducia ed ottimismo e con, nel cuore, il ricordo di Guido Giancola. Membro del Direttivo, ma anche e soprattutto anima del club, amico di tutti, che è recentemente mancato e che ha lasciato un enorme vuoto. Ma a lui andrà il pensiero costante di tutti.

INFO: Tennis Club “Romolo Tescaro”; indirizzo: via Coppina snc, telefono: 3396370074, e-mail: tennisclubtescaro@libero.it , Facebook: Tennis Club “Tescaro”, Instagram: tennisclubtescaro

Commenti