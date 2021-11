Si è tenuto venerdì sera al teatro dell’Oratorio di Chivasso il terzo appuntamento della rassegna autunnale del CAI, inconsueto connubbio tra teatro e scienza: Marco Andorno e Sebastiano Amadio attori del Faber Teater, nonché laureati al Politecnico di Torino, hanno portato in scena lo spettacolo “Cambiare il clima”, un viaggio a tappe attraverso il processo vivo e multiforme della ricerca scientifica, per andare ad indagare dal sottosuolo alla cima delle montagne, dalla città ai ghiacciai; per investigare dubbi e certezze, ansie e speranze, con leggerezza e metodo.

Lo spettacolo è stato [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.