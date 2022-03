“Indubbiamente abbiamo riconosciuto gli aiuti degli anni precedenti, ora però si tratta di ricominciare a lavorare per andare anche a sanare i debiti che si sono creati. So che non tutto dipende dal comune, ma nei limiti di quello che è possibile ogni sostegno economico, anche a riguardo della tassa sui dehors, è ben accetto”.

Parole e musica del proprietario del bar Dom’s di piazza della Repubblica a Chivasso, Giuseppe Sartori, a riguardo della tassa per l’occupazione di suolo pubblico con i dehors.

Dall’1 aprile infatti, la vecchia TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.