CHIVASSO. “Lo confesso: sono molto emozionata per il primo Consiglio comunale”.

Emanuela Tappero, 28 anni, figlia d’arte – il papà Giorgio è stato assessore allo Sport nelle Giunte di Fluttero e Matola – è tra i pochi volti nuovi e giovani dell’amministrazione che si insedierà la prossima settimana.