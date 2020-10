CHIVASSO. Tamponi in piazzale Libertini: sono 60 nel primo giorno

Sono sessanta i tamponi eseguiti ieri, lunedì 12 ottobre, nel nuovo Punto di accesso diretto che l’Asl To 4 ha fatto allestire a Chivasso, in piazzale Libertini, per l’emergenza coronavirus.

Il presidio è accessibile per le scuole, per chi rientra da Paesi per i quali [...]



