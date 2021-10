“Studio 23” : un ambiente dedicato alla persona. Si parte dall’assunto che ogni individuo sia unico e qui ci si propone come riferimento per intraprendere percorsi di salute individuale attraverso le più efficaci metodologie per dimagrire, tonificare, aumentare la flessibilità, migliorare la postura, eliminare il mal di schiena, ma soprattutto per adottare un proprio stile di vita sano. Il benessere della persona è al primo posto.

Il movimento come medicina indispensabile per la salute, lo studio della postura per conoscere il corpo in statica e dinamica, la terapia manuale osteopatica per favorire e ritrovare l’armonia e l’equilibrio delle strutture, l’allenamento individuale come momento di riscoperta del proprio corpo e mezzo per il mantenimento di un ottimale equilibrio psico-fisico.

“Studio 23” è uno spazio dedicato esclusivamente a percorsi individualizzati di benessere e massofisioterapia, tutti su prenotazione. Uno studio professionale, non una palestra.

Qui troverete un team di alto livello:

Angelica Cerri Re: dottoressa in Scienze Motorie e Sportive, istruttrice Pilates MAT presso la “Federazione Italiana Fitness”, diplomata presso la “Italian Pilates Academy” in Pilates e gravidanza, Pilates barre, Pilates barre applicato al reformer e Pilates adattato alle patologie muscolo scheletriche. Specializzata nell’allenamento al femminile, personal trainer.

Stefania Delgrosso: dottoressa in Scienze Motorie e Sportive. Formatasi a Milano alla scuola “Anna Maria Cova”, insegna Pilates su cadillac, reformer, chair e barrel da ormai 20 anni, mettendo a disposizione di allieve e allievi un’ottima conoscenza del corpo umano e indubbie doti di motivatrice.

Umberto Cerri: massofisioterapista, diplomato in terapia manuale osteopatica, dottore in Scienze Motorie e Sportive, Trainer Blomberg Rhytmic Movement e Human Tecar Specialist. Già docente a contratto presso l’ISEF e l’Università degli Studi di Torino-SUISM. Iscrizione TSRM e PSTRPP di Torino n. 203

Il metodo Pilates prevede un allenamento di tonificazione muscolare in allungamento ottenibile attraverso infiniti esercizi da eseguire sotto l’occhio esperto di un trainer certificato. I movimenti sono lenti e controllati, la respirazione è parte integrante dell’allenamento, la musica è lounge, per non distogliere i partecipanti dall’obiettivo primario: sentire il proprio corpo, avere coscienza delle fasce muscolari, acquisire totale consapevolezza raggiungendo il proprio punto di equilibrio. I risultati ottenibili con il Pilates sono: fianchi sottili e ventre appiattito, minor incidenza di mal di schiena, portamento elegante, sensazione positiva di benessere e wellness.

Il Pilates è consigliato e tutti: uomini e donne, giovani e meno giovani, sedentari e sportivi, in gravidanza come nella riabilitazione post traumatica. Pochi principi per risultati incredibili, anche a livello di fluidità del movimento, concentrazione, stabilizzazione del baricentro, precisione, controllo del proprio corpo e respirazione. I macchinari (reformer, cadillac, chair, barrel) sono esclusivi per il Pilates e realizzati da Pilatech, azienda leader mondiale di settore.

L’allenamento individuale sotto la continua supervisione di un tecnico certificato è la soluzione più efficace e scientifica per raggiungere obiettivi specifici di benessere, funzionali, estetici o di prestazione sportiva in tempi brevi, massimizzando i risultati.

Vengono utilizzati esercizi a corpo libero, ma anche piccoli attrezzi quali elastici, cavigliere e manubri.

Si offrono servizi di allenamento funzionale, dimagrimento, tonificazione, preparazione atletica, multi sport e specifica per ballerini. Ma anche servizi di massofisioterapia e terapia manuale oseteopatica, kinesio taping e bendaggio funzionale, metodo Niromathé, esercizio posturale, ginnastica propriocettiva, allenamento abilità visive e Blomberg Rhytmic Movement.

INFO: “Studio 23”, indirizzo: via Torino 88, telefono: Angelica Cerri 342 807.55.95 – Stefania Delgrosso 334 338.96.83 – Umberto Cerri 335 62.39.295; sito: www.studio23chivasso.it , Facebook: “Studio 23” , Instagram: “studio23_chivasso”

