CHIVASSO. “Sarà inaugurata sabato 19 febbraio, alle ore 16, nel cortile interno di Palazzo di Città, la stele in onore delle 21 Madri Costituenti…”. Squillino i pifferi, rullino i tamburi. Signori e signore, domani pomeriggio il sindaco di Chivasso Claudio Castello inaugurerà a Ivrea la stele in onore delle Madri Costituenti…

A Carnevale ogni scherzo vale. E anche se la festa, causa Covid, non è quella degli anni passati, un po’ di goliardia sembra essere rimasta nelle sale di Palazzo Santa Chiara. Pardon, Palazzo di Città. Ops… vabbè, del Municipio di Chivasso.

Che confusione!

A leggere l’ultimo comunicato diffuso dall’ufficio gabinetto del sindaco Claudio Castello, sembra di essere di fronte ad un pesce d’aprile giocato con un po’ di anticipo.

E nella rete questa volta ci siamo finiti anche noi.

Mannaggia a loro!

Ma è davvero uno scherzo quello che ci hanno voluto tirare? Francamente, più di un dubbio che sia un refuso bello e buono, ci viene. Eccome se ci viene…

“Sarà inaugurata sabato 19 febbraio, alle ore 16, nel cortile interno di Palazzo di Città, la stele in onore delle 21 Madri Costituenti…”.

Più che un refuso, uno scivolone degno della rubrica “Striscia lo striscione” di Militello, l’inviato di “Striscia la Notizia” che pesca tutte le più grossolane figure barbine della settimana calcistica e non solo.

Ovviamente, l’inaugurazione della stele di domani non sarà a Palazzo di Città, a Ivrea, ma a Palazzo Santa Chiara, a Chivasso.

Per chi non fosse avvezzo di un po’ di geografia e di storia locale, ricordiamo che Palazzo di Città è – fonte inappellabile Wikipedia – “uno storico edificio sede municipale della città piemontese di Ivrea”. Palazzo Santa Chiara, invece, è sin dal 1800 l’edificio che ospita il Municipio di Chivasso.

Immaginando che non si tratti di uno scherzo, e non avendo la presunzione che Castello voglia riscrivere la storia, la svista è da catalogare nel più classico dei refusi. Succede persino ai migliori. Ma molto spesso ai confusi!

