“Si chiede nuovamente al Comune di realizzare un passaggio pedonale definitivo che attraversi via Siccardi e l’incrocio sul piazzale del Movi Centro, visto che viene utilizzato abitualmente dai ragazzi che vanno a scuola”.

Questo ciò che si legge in una segnalazione depositata, le scorse settimane, in Comune a Chivasso da parte degli abitanti di via Siccardi.