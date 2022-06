CHIVASSO. StraMandriamo, ultimi giorni per iscriversi all’edizione del #restart. La corsa prevista per il 19 giugno sta per raggiungere il tutto esaurito. Ultimi posti disponibili entro il 12 giugno.

Il termine per la chiusura iscrizioni si sta avvicinando: per iscriversi lo si può fare direttamente on-line o presso i punti iscrizione.

Ormai quasi tutti i pettorali disponibili della edizione 2022 #restart sono stati prenotati e la corsa-camminata prevista per il 19 giugno sta per raggiungere il tutto esaurito.

Grandi novità per l’edizione post pandemia: i tracciati da 5, 10 e 21 km sono stati tutti completamente rinnovati, si correrà tra natura, Dora, paesaggi agricoli, boschi, collina e il centro storico di Mazzè, partendo e ritornando alla Mandria di Chivasso, ex Regio tenimento Sabaudo del Settecento.

Inoltre ci sarà una ulteriore novità per gli appassionati di trail running, infatti la STRAMANDRIAMO MDC TRAIL 21k, il TRAIL DELLE COLLINE e l’ULTRA TRAIL dei CASTELLI BRUCIATI hanno deciso di unire la loro amicizia in una nuova iniziativa rivolta a chi condivide la medesima passione per il TRAIL e ama il nostro territorio Piemontese.

Nasce così #SENTIERIDIVERSICHALLENGE, una competizione a punti che raccoglierà gli atleti che decideranno di partecipare a tutte e tre le competizioni. Un modo per unire i sentieri del Canavese, Chivassese e Monferrato, diversi nelle caratteristiche tecniche, ma uniti dalla bellezza e dallo sport, per raccontarli e farli scoprire a chi vorrà partecipare valorizzando il bello che ci circonda e spesso ci dimentichiamo.

Il regolamento (che sarà pubblicato a breve sui siti di tutte e tre le manifestazioni) e’ molto semplice:

Chi si iscriverà alle gare competitive del circuito ( Stramandriamo MDC TRAIL 21k, Trail delle Colline 2022 15k e 28k, UTCB- Ultra Trail dei Castelli Bruciati 25k-50k-100k ) entrerà in una speciale classifica così definita con questo criterio:

A) Partecipazione ai 3 eventi( a scalare a 2.

B) Somma dei punti attribuiti dagli organizzatori a ogni gara

C) Somma dei tempi totali delle gare a cui un atleta ha partecipato.

Al termine della stagione verrà stilata una classifica e verranno premiati i primi 5 atleti categoria maschile e i primi 5 atleti categoria femminile.

Continuate a seguirci e vi informeremo su questa novità che speriamo possa piacervi almeno quanto piace a noi.

Ovviamente il challenge non comporta extra-costi per gli iscritti alle manifestazioni, che accumuleranno punti in maniera automatica semplicemente partecipando alle 3 gare.

Chi vorrà sperimentare questa bella novità non dovrà far altro che iscriversi a stramandriamo MDCTRAIL 21k del prossimo 19 giugno, le cui iscrizioni termineranno come detto tra pochissimo e cioè il 12 giugno (www.stramandriamo.com).

Commenti