CHIVASSO. Strada chiusa per una perdita dell’acquedotto.

A causa di una perdita sulla rete dell’acquedotto, la SMAT deve intervenire nell’incrocio tra via Siccardi e via Demetrio Cosola. I lavori si svolgeranno dalle ore 8 di giovedì 10 settembre e termineranno entro le 19 del giorno seguente venerdì 11.

Comporteranno la chiusura al transito di via Siccardi nel tratto compreso tra via Cairoli e via Demetrio Cosola e di via Demetrio Cosola nel tratto compreso tra via Siccardi e via Platis (svoltare a sinistra da via Cosola a via Siccardi sarà consentito).

Sarà sempre consentito l’accesso ai residenti ed ai mezzi di soccorso.

