CHIVASSO. Storie dal lockdown: l’XXL Cafè si è inventato l’aperitivo a domicilio

L’imprevedibilità del Covid19 ha permesso di rivoluzionare la routine abituale, non solo obbligandoci ad uscire dalla nostra zona di comfort, ma motivando la nostra volontà a metterci nuovamente in gioco. Si sono sperimentati nuovi modi di comunicare, nuovi modi di studiare ed anche nuove modalità di lavoro. È ciò che ha coinvolto tutti noi, ma che indubbiamente ha coinvolto anche molte attività e in particolare l’imprenditorialità di Fabrizio Vai e Luca Magone dell’XXL Cafè di Chivasso.

I due giovani ragazzi, in coppia lavorativa dal 2009, con molta caparbietà e inventiva hanno creato una realtà dinamica e di successo e che fino al mese di marzo, rappresentava una delle mete preferite da raggiungere nel weekend, dai giovani chivassesi e non. Il Covid19 però ha fermato anche loro, ancora prima del decreto di lockdown, quando l’8marzo con un comunicato sulla loro pagina Facebook, annunciavano la chiusura del locale per l’impossibilità di rispettare le norme di distanziamento che erano richieste, ma ciò nonostante non si sono persi d’animo. “Nonostante avessimo preso delle precauzioni, in quel weekend ci siamo resi conto di non riuscire a garantire il famoso metro di distanza, vista la troppa gente presente e per tutelare noi, i dipendenti e i clienti stessi avevamo deciso di chiudere – racconta Fabrizio, uno dei due soci –. Ma dopo il decreto di chiusura ufficiale, ci siamo fatti la “punta al cervello”, come si usa dire, cercando delle soluzioni alternative, che potessero permetterci di continuare a stare vicino ai nostri clienti e in qualche modo di lavorare. Abbiamo messo da parte le tante proteste, a nostro avviso poco costruttive e ci siamo rimboccati le maniche, mettendo a punto il servizio delivery, che ha funzionato benissimo e che manterremo anche in futuro. Un modo che ci ha permesso di mantenere il contatto a distanza con i nostri clienti, ma che li rendeva felice nel ricevere il drink o il T+ dell’XXL a casa”.

Ed è così che Fabrizio e Luca hanno continuato con costanza le consegne a domicilio, ma attendendo e proiettandosi con la mente già alla futura data d’apertura, per riprendere più carichi di prima: “Negli ultimi giorni con il nuovo decreto sono cambiate tante cose, sicuramente ci prenderemo ancora qualche giorno per organizzarci al meglio e cercheremo di prendere spunto dai nostri colleghi di Torino e di Milano per capire come comportarsi. Riapriremo sicuramente con l’asporto, ma valuteremo anche delle soluzioni che ci possano permettere di lavorare in spazi esterni ed aperti, magari più gestibili e più estivi. Ma ovviamente puntiamo a riaprire il locale al più presto. – E conclude Fabrizio sorridendo – E poi due settimane fa, ho fatto una scommessa con il mio socio Luca, in cui dicevo che per la metà di giugno saremmo riusciti a riprendere a lavorare, non con la stessa intensità della scorsa estate, ma ci saremmo rimessi in pista ed abbiamo messo in gioco una cassa di Becks. Non posso perdere”.

