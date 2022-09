Sicurezza nella stazione ferroviaria di Chivasso. un odg delle consigliere Marta e Tappero (Fi)

Le consigliere comunali di Forza Italia Clara Marta ed Emanuela Tappero di Forza Italia hanno presentato un ordine del giorno sulla sicurezza nella stazione ferroviaria di Chivasso.

“La stazione ferroviaria di Chivasso – osservano le consigliere – è una infrastruttura strategica utilizzata giornalmente da migliaia di cittadini di ogni età, sia chivassesi che provenienti dai Comuni limitrofi. La struttura, il sottopasso, gli spazi interni e le banchine ferroviarie versano in uno stato di grave degrado. La sicurezza dei passeggeri, sia in attesa che in uscita dai treni, è sempre più messa a rischio dalla presenza di malintenzionati di vario tipo”.

Secondo Marta e Tappero, inoltre, “sia una buona e confortevole qualità della struttura con una sua costante manutenzione, che la garanzia della sicurezza nelle varie fasce orarie sono elementi indispensabili per chi già oggi utilizza il servizio ferroviario, sia per aumentarne la fruizione“.

Di conseguenza, si legge nel documento “pur consapevoli che sia la manutenzione che la sicurezza all’interno delle stazioni non sono di diretta e stretta competenza dei Comuni, il Consiglio comunale non considera accettabile assistere passivamente al degrado ed alla crescente insicurezza che caratterizzano la stazione ferroviaria della nostra città”.

Per queste ragioni le due consigliere propongono nell’ordine del giorno che il Consiglio comunale impegni il sindaco e la Giunta a “svolgere un’azione di forte sensibilizzazione verso i vertici regionali di RFI per ottenere una maggiore attenzione in termini di manutenzione ordinaria e straordinari della stazione ferroviaria della nostra città”.

Chiedono inoltre di “convocare una riunione con le forze dell’ordine presenti sul territorio alfine di mettere a punto possibili soluzioni interforze per aumentare il presidio ed il controllo dell’area della stazione ferroviaria” e di “portare in valutazione nella sopracitata riunione la proposta di realizzazione all’interno della stazione ferroviaria di una postazione di sorveglianza e sicurezza da far presidiare a rotazione dalle diverse forze dell’ordine, compresi i nostri agenti della polizia municipale simili a quelle già sperimentate in altre stazioni ferroviarie“.

Commenti