La “Dance ABC Dance” di Chivasso è inarrestabile e, con i suoi allievi, continua a mietere successi.

Le danze latino americane di coppia sono, per questa associazione, una punta di diamante da molti anni e anche questa stagione continua all’insegna dei successi per gli atleti agonisti dell’asd, tutti rigorosamente iscritti alla “FIDS” (“Federazione Italiana Danza Sportiva”).

Ai campionati Italiani di categoria edizione 2022 hanno portato a casa la medaglia d’oro, nelle danze latino americane: Melissa Bravin e Lorenzo Angiono per la categoria 10/11 classe B1; ancora una medaglia d’oro, poi, con il prestigioso titolo, per Alberto Angiono e Emma D’aversa per la categoria 14/15 B2; podio e medaglia d’argento, invece, per Matilda Bonadonna e Stefano Rossetti per la categoria 16/18 B1 (in collaborazione con l’associazione “La Rosa dei Venti” di Pinerolo, per alcuni atleti).

E’ stato fatto un grande lavoro e la soddisfazione dei tecnici, nelle persone di Antonella Ciccarelli, Eric Testa, Federica Brezzo, e del direttore tecnico della “Dance ABC Dance” Laura Ullio, è tantissima. “Queste giovani coppie molto promettenti, allenandosi con costanza e dedizione, hanno realizzato il proprio sogno facendo suonare l’Inno di Mameli e siamo certi che raggiungeranno traguardi sempre più alti – afferma la Ullio -. Impegno, sudore e sacrifici hanno dato i loro meritati frutti e noi siamo fieri dei nostri ragazzi”.

Felicissimi, ovviamente, anche gli atleti… che sono già pronti a ripartire con gli allenamenti per prepararsi al meglio per le prossime competizioni.

Commenti